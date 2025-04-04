Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, один із найпопулярніших весняних трендів 2025 року – вінтажні квіткові деталі. Як створити вазу у формі квітки на картонній основі, яка стане яскравим акцентом вашого декору, розповідаємо далі.

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Як створити вазу у формі квітки

Почніть із вирізання двох однакових картонних квіток, що мають форму мультяшних ромашок. У центрі кожної квітки необхідно зробити отвір.

Наступний крок – створення глибини вази. Візьміть смужки картону шириною 5 – 10 сантиметрів, зігніть їх та приклейте по периметру однієї з квіток. Це допоможе з’єднати дві картонні частини, утворюючи порожнисту середину.

Для надійної фіксації використовуйте гарячий клей. Додатково виріжте ще один шматок картону, зігніть його у форму циліндра та з’єднайте з центром квітки, щоб створити основу для майбутньої вази.

Як зробити квіткову вазу: дивіться відео

Перш ніж перейти до покриття, зробіть отвір у верхній частині картонної конструкції – це буде місце для квітів. Далі підготуйте суміш для пап’є-маше: змішайте 2 склянки холодної води та ½ склянки борошна., доведіть до кипіння ще 2 склянки води та додайте попередню суміш, перемішайте та дайте охолонути.

Тепер занурюйте газетні смужки в приготовану масу та поступово накладайте їх на картонну основу, поки вся поверхня не буде покрита. Дайте вазі повністю висохнути.

Після висихання вазу можна покрити структурною пастою для створення рельєфного ефекту. Якщо ви бажаєте досягнути яскравішого вигляду, пофарбуйте її у свій улюблений колір. Додайте штучні або сухі квіти, щоб завершити образ.

До речі, старі шкіряні ремені та скляні банки можна також перепрофілювати в стильні прикраси, використовуючи клейовий пістолет і додаткові декоративні елементи.