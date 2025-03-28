Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, завдяки їх доступності існує безліч цікавих способів перепрофілювати старі ремені. Один із таких проєктів – створення унікальних підвісних ліхтарів. Як зробити цей стильний та бюджетний декор, щоб освітлити подвір'я чи балкон, розповідаємо далі.

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Як з ременів та банок зробити світильники

Для того, щоб втілити цей проєкт, знадобляться старі ремені, скляна банка будь-якого розміру, сонячний світильник або світлодіодна лампа, клейовий пістолет та додаткові декоративні елементи (намистини, ґудзики тощо) за бажанням.

Спершу очистьте скляну банку від наклейок і залишків клею. Вимийте її та висушіть.

Далі застебніть ремінь на пряжку, щоб утворити коло, яке стане верхньою частиною декору. Додайте трохи гарячого клею до нижньої внутрішньої частини ременя та прикріпіть туди дно банки. Використовуйте додатковий клей, щоб закріпити ремінь по боках банки.

Як зробити ліхтар з ременя та банки: дивіться відео

Тепер візьміть другий ремінь, виріжте його за розміром периметра банки та прикріпіть за допомогою клею. Ви також можете використати шкіряний дирокол і гвинти для більш автентичного вигляду.

Після цього у верхню частину банки помістіть сонячну лампу або світлодіодну лампу. Якщо необхідно, приклейте її, щоб уникнути випадкового випадіння.

Наостанок ви можете також задекорувати виріб на свій смак.

Такий готовий ліхтар можна повісити на дереві, паркані або балконі для стильного освітлення.

До речі, не тільки старі речі можна перероблювати на світильники. Непотрібні лампи також можна перепрофілювати на різні стильні та корисні елементи декору.