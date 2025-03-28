Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, благодаря их доступности существует множество интересных способов перепрофилировать старые ремни. Один из таких проектов – создание уникальных подвесных фонарей. Как сделать этот стильный и бюджетный декор, чтобы осветить двор или балкон, рассказываем дальше.

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Как из ремней и банок сделать светильники

Для того, чтобы воплотить этот проект, понадобятся старые ремни, стеклянная банка любого размера, солнечный светильник или светодиодная лампа, клеевой пистолет и дополнительные декоративные элементы (бусины, пуговицы и т.д.) по желанию.

Сначала очистите стеклянную банку от наклеек и остатков клея. Вымойте ее и высушите.

Далее застегните ремень на пряжку, чтобы образовать круг, который станет верхней частью декора. Добавьте немного горячего клея к нижней внутренней части ремня и прикрепите туда дно банки. Используйте дополнительный клей, чтобы закрепить ремень по бокам банки.

Как сделать фонарь из ремня и банки: смотрите видео

Теперь возьмите второй ремень, вырежьте его по размеру периметра банки и прикрепите с помощью клея. Вы также можете использовать кожаный дырокол и винты для более аутентичного вида.

После этого в верхнюю часть банки поместите солнечную лампу или светодиодную лампу. Если необходимо, приклейте ее, во избежание случайного выпадения.

Напоследок вы можете также задекорировать изделие на свой вкус.

Такой готовый фонарь можно повесить на дереве, заборе или балконе для стильного освещения.

Кстати, не только старые вещи можно переделывать на светильники. Ненужные лампы также можно перепрофилировать на различные стильные и полезные элементы декора.