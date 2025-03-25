Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, повторное использование этих картонных трубок – это отличный способ создать полезный предмет и одновременно уменьшить отходы. Как воплотить такой проект в жизнь, рассказываем далее.

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Как сделать органайзер из упаковки чипсов

Для того, чтобы воплотить этот проект в жизнь, вам понадобятся четыре короткие банки Pringles (или полноразмерные, если хотите более высокий органайзер), гибкий материал для обертывания (например, бамбуковый коврик или коврик для суши), степлер и пистолет для горячего клея.

Первым шагом возьмите четыре банки Pringles и расположите их друг возле друга.

Далее закрепите банки между собой с помощью степлера или горячего клея.

Как сделать органайзер из банок Pringles: смотрите видео

Теперь отрежьте коврик до высоты банок и оберните им конструкцию. Закрепите материал горячим клеем.

Готово. Теперь у вас есть стильный держатель для ручек, кисточек для макияжа, кухонных принадлежностей или предметов для ванной комнаты.

Кстати, для преобразований подойдут не только банки из чипсов. Старые формы для печенья также можно перепрофилировать на стильный декор.