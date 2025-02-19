Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, их можно перепрофилировать еще в стильный и функциональный предмет декора для кухни. Один из самых интересных способов - превратить крышку формы для печенья на подвесную табличку с крючками. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как из формы для печенья сделать декор

Этот простой проект можно адаптировать под любой стиль интерьера. Готовое изделие станет прекрасным местом для подвешивания полотенец, фартуков или кухонной утвари. Его также можно использовать как вешалку для ключей в коридоре.

Для создания такой таблички понадобятся клеевой пистолет, хлопковая или джутовая веревка, крючки, декоративные элементы на ваш вкус.

Первым шагом отделите крышку от банки. Если хотите, дно также можно использовать для создания конфетницы или маленькой копилки для декоративных элементов.

Как переделать форму из печенья: смотрите видео

Далее нанесите клей в центр крышки и приложите конец веревки. Начинайте закручивать ее в виде спирали, постепенно закрепляя горячим клеем. В нижней части вкрутите два мини-крючка.

Затем приклейте еще один кусок веревки сверху, чтобы табличку можно было повесить на стену.

Тем временем для эстетичного вида напишите на поверхности таблички милое сообщение хлопковым шпагатом, украсьте ее искусственными цветами, бусинами или ксилографическими рисунками. По желанию можно использовать мешковину, кружево или сделать декупаж.

Этот стильный и креативный декор придаст вашей кухне уюта и оригинальности. Кроме того, вы сможете придать новую жизнь старым вещам, создав что-то уникальное своими руками.