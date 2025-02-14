Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, возможно, высокий подсвечник придаст пространству завершенности. Тем более, что сделать его собственноручно совсем не трудно. Как воплотить в жизнь такой проект, рассказываем далее.

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Как сделать своими руками высокий подсвечник

Этот проект не только бюджетный, но и позволяет создать уникальный предмет интерьера, который идеально подойдет к вашему стилю.

Для этого следует взять круглую деревянную основу, три деревянных дюбеля разной длины, круглые деревянные диски, три прозрачные стеклянные вазы, клей для дерева, шурупы, краску или лак для отделки и декоративные искусственные свечи.

Первым шагом возьмите деревянную пластину и вкрутите в нее три дюбеля разной высоты. Чтобы избежать раскалывания древесины, предварительно просверлите отверстия для шурупов и добавьте немного клея для прочности.

Далее к верхушкам дюбелей прикрепите деревянные круги, используя шурупы и клей. Именно на них будут стоять вазы для свечей.

Как сделать высокий подсвечник: смотрите видео

После этого покрасьте подсвечник в цвет, который дополнит ваш интерьер. Это может быть классический черный, элегантный белый или естественный оттенок древесины.

Когда конструкция высохнет, стеклянные вазы приклейте к деревянным кругам с помощью крепкого клея и оставьте сохнуть на 24 часа.

Теперь в середину можно поместить свои свечи. Лучше всего использовать изделия на батарейках – они безопасны и выглядят не менее эффектно.

Если же вы хотите выбрать настоящие свечи, стоит позаботиться об устойчивости подсвечника: добавьте утяжелитель (например, декоративные камни) к основанию, чтобы избежать опрокидывания.