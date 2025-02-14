Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, можливо, високий підсвічник додасть простору завершеності. Тим більше, що зробити його власноруч зовсім не важко. Як втілити у життя такий проєкт, розповідаємо далі.

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Як зробити своїми руками високий свічник

Цей проєкт не лише бюджетний, а й дає змогу створити унікальний предмет інтер’єру, який ідеально пасуватиме до вашого стилю.

Для цього слід взяти круглу дерев’яну основу, три дерев’яні дюбелі різної довжини, круглі дерев’яні диски, три прозорі скляні вази, клей для дерева, шурупи, фарбу або лак для оздоблення та декоративні штучні свічки.

Першим кроком візьміть дерев’яну пластину та вкрутіть у неї три дюбелі різної висоти. Щоб уникнути розколювання деревини, попередньо просвердліть отвори для шурупів і додайте трохи клею для міцності.

Далі до верхівок дюбелів прикріпіть дерев’яні круги, використовуючи шурупи та клей. Саме на них будуть стояти вази для свічок.

Як зробити високий свічник: дивіться відео

Після цього пофарбуйте свічник у колір, який доповнить ваш інтер’єр. Це може бути класичний чорний, елегантний білий або природний відтінок деревини.

Коли конструкція висохне, скляні вази приклейте до дерев’яних кругів за допомогою міцного клею і залиште сохнути на 24 години.

Тепер у середину можна помістити свої свічки. Найкраще використовувати вироби на батарейках – вони безпечні й виглядають не менш ефектно.

Якщо ж ви хочете обрати справжні свічки, варто подбати про стійкість свічника: додайте обтяжувач (наприклад, декоративне каміння) до основи, щоб уникнути перекидання.