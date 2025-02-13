Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера @uandriyashykk.

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Как сделать вазу своими руками

Различные банки могут стать предметом декора. К примеру, 3-литровую банку из-под компота можно превратить в изысканную вазу. Для этого понадобится лишь краска и немного свободного времени.

Так, стоит взять белую аэрозольную краску в баллончике и закрасить банку. После того следует взять другой цвет (блогерша выбрала золотой) и покрасить только верхний край. При этом не нужно клеить скотч для ровной полоски, а наоборот – цвета должны смешаться, создавая эффект градиента.

Идея, как превратить банку в вазу: смотрите видео

Блогерша заметила, что в такой вазе хорошо будут смотреться как сухоцветы, так и живые цветы.

Также блогер показала другой дизайн, однако его повторить совсем не сложно. Для этого нужно приобрести только уплотнитель и краску.

Так, нужно отделить защитную ленту и приклеить уплотнитель к банке. Предоставить можно различной текстуры – от ровных полосок то зигзагов. Когда вся банка будет покрыта уплотнителем, его можно покрасить в один цвет.

Как сделать вазу из обычной банки: смотрите видео

Такая ваза имеет стильный вид. Сухоцветы, пшеница или веточки цветов будут иметь непревзойденный вид в такой декоративной вазе.