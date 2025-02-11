Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, альтернативным решением может стать акцентная стена из деревянных панелей, которая не только эстетически привлекательна, но и практична. Как сделать ее собственноручно, рассказываем далее.

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Как сделать акцентную деревянную стену за унитазом

Ламинированные деревянные панели имеют несколько преимуществ перед обычной покраской:

  • Легкость в уходе. Поверхность легко моется и не впитывает грязь.

  • Водостойкость. Подходит для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната.

  • Доступность. Ламинат можно приобрести по бюджетной цене или использовать остатки после ремонта.

  • Быстрый монтаж. Процесс установки занимает минимум времени, не требует специальных навыков.

Для реализации проекта с такими панелями вам понадобится сама древесина, лестница, пистолет для гвоздей и гвозди, а также лобзик или возможность нарезать панели в строительном магазине.

Как сделать акцентную стену за унитазом: смотрите видео

Первым шагом необходимо будет определите размеры древесины – если унитаз расположен в углу, стена за ним станет акцентной. В противном случае можно оформить всю стену для гармоничного вида.

Далее разрежьте ламинат. Измерьте необходимую длину и отрежьте доски под размер стены.

После этого, начиная сверху вниз, прикрепите доски к стене с помощью гвоздей и все готово.

Кстати, если ламинированный деревянный ламинат не подходит по стилю или доступности, рассмотрите обои или виниловые панели.