Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, альтернативним рішенням може стати акцентна стіна з дерев’яних панелей, яка не лише естетично приваблива, а й практична. Як зробити її власноруч, розповідаємо далі.

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Як зробити акцентну дерев'яну стіну за унітазом

Ламіновані дерев’яні панелі мають кілька переваг перед звичайним фарбуванням:

Легкість у догляді. Поверхня легко миється та не вбирає бруд.

Водостійкість. Підходить для приміщень із підвищеною вологістю, таких як ванна кімната.

Доступність. Ламінат можна придбати за бюджетною ціною або використати залишки після ремонту.

Швидкий монтаж. Процес встановлення займає мінімум часу, не потребує спеціальних навичок.

Для реалізації проєкту з такими панелями вам знадобиться сама деревина, драбина, пістолет для цвяхів та цвяхи, а також лобзик або можливість нарізати панелі в будівельному магазині.

Як зробити акцентну стіну за унітазом: дивіться відео

Першим кроком необхідно буде визначте розміри деревини – якщо унітаз розташований у кутку, стіна за ним стане акцентною. В іншому випадку можна оформити всю стіну для гармонійного вигляду.

Далі розріжте ламінат. Виміряйте необхідну довжину та відріжте дошки під розмір стіни.

Після цього, починаючи зверху вниз, прикріпіть дошки до стіни за допомогою цвяхів і все готово.

До речі, якщо ламінований дерев’яний ламінат не підходить за стилем або доступністю, розгляньте шпалери або вінілові панелі.