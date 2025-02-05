Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, свіжий шар фарби може надати радіатору нового вигляду. Як безпечно перефарбувати обладнання самотужки, розповідаємо далі.

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Як пофарбувати радіатор

Перед початком роботи підготуйте необхідні матеріали: малярську стрічку, захисну тканину, рукавички, респіратор, наждачний папір, шпатель, ганчірку, ґрунтовку для металу, аерозольну фарбу для металу.

Першим кроком виберіть фарбу та ґрунтовку. Використовуйте ґрунтовку на масляній основі та фарбу-розпилювач для металу. Якщо радіатор використовується для опалення, обирайте високотемпературні варіанти.

Далі повністю вимкніть радіатор та зачекайте, поки пристрій охолоне. Заклейте вентиляційні отвори та клапани малярською стрічкою, щоб уникнути потрапляння фарби.

Також закрийте стіну навколо радіатора малярською стрічкою, а підлогу захистіть тканиною. Відкрийте вікна для вентиляції та надягніть рукавички й респіратор.

Як пофарбувати радіатор: дивіться відео

Наступним кроком зішкребіть стару фарбу шпателем та обробіть радіатор наждачним папером. Видаліть пил тканиною, а потім протріть поверхню вологою ганчіркою. Дайте радіатору висохнути.

Тепер рівномірно розпиліть ґрунтовку на поверхню, тримаючи балончик на відстані 25 – 30 сантиметрів. Дайте висохнути.

Після цього наносьте фарбу рівномірними рухами вперед – назад. Перший шар сушіть 5 – 7 хвилин, потім нанесіть ще кілька шарів для досягнення бажаного кольору.

Після висихання зніміть малярську стрічку та приберіть робоче місце. Увімкніть радіатор, який тепер має свіжий вигляд і є гармонійною частиною інтер’єру.