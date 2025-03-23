Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, немного креативности, несколько инструментов – и обычный светильник может стать стильным столиком, оригинальным кашпо или даже кормушкой для птиц. Как подарить им вторую жизнь, рассказываем далее.

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Люстра-кормушка для птиц

Старую люстру можно превратить в изящную кормушку для птиц. Для этого удалите все электрические детали и прикрепите к основанию неглубокие тарелки с помощью прочного клея. Заполните их зерном и подвесьте в саду или на балконе.

Как сделать кормушку из люстры: смотрите видео

Подвесное кашпо

Вместо лампочек в старой люстре можно закрепить небольшие горшки для растений. Просто удалите все электрические компоненты, прикрепите горшки с помощью клея или скоб, и у вас получится стильный подвесной сад.

Как сделать кашпо вместо лампы: смотрите видео

Торшер-ванна для птиц

Торшер с прочной основой можно легко превратить в птичью ванну. Удалите все электрические части, установите широкую чашу на верхушку и закрепите ее клеем. Добавьте воды – и ваш сад станет еще более привлекательным для пернатых гостей.

Как сделать ванну для птиц: смотрите видео

Праздничный подсвечник

Люстру без электрических деталей можно использовать как подставку для свечей. Вместо лампочек закрепите электрические свечи или LED-светильники. Покрасьте конструкцию в подходящий цвет и используйте для праздничного декора.

Подсвечник из люстры: смотрите видео

Солнечный свет для сада

Старая люстра может стать стильным садовым светильником. Вместо лампочек установите солнечные фонари, которые будут заряжаться днем и освещать пространство ночью.

Как осветить сад с помощью старой лампы: смотрите видео

Столик из подставки из лампы

Настольные или напольные лампы можно превратить в компактные столики. Для этого снимите электропроводку, а сверху прикрепите деревянную или стеклянную столешницу.

Стол из люстры: смотрите видео

Торшер-вешалка

Превратите торшер в стильную вешалку для одежды. Удалите все лишние элементы, прикрепите крючки – и у вас будет уникальное место для хранения пальто и аксессуаров.

Вешалка из лампы: смотрите видео

Кстати, люстры можно превращать в обе стороны. Не только из них можно делать оригинальные элементы дизайна, но и также из подручных средств можно создать эффектную лампу в стиле модерн.