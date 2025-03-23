Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, немного креативности, несколько инструментов – и обычный светильник может стать стильным столиком, оригинальным кашпо или даже кормушкой для птиц. Как подарить им вторую жизнь, рассказываем далее.
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Люстра-кормушка для птиц
Старую люстру можно превратить в изящную кормушку для птиц. Для этого удалите все электрические детали и прикрепите к основанию неглубокие тарелки с помощью прочного клея. Заполните их зерном и подвесьте в саду или на балконе.
Как сделать кормушку из люстры: смотрите видео
Подвесное кашпо
Вместо лампочек в старой люстре можно закрепить небольшие горшки для растений. Просто удалите все электрические компоненты, прикрепите горшки с помощью клея или скоб, и у вас получится стильный подвесной сад.
Как сделать кашпо вместо лампы: смотрите видео
Торшер-ванна для птиц
Торшер с прочной основой можно легко превратить в птичью ванну. Удалите все электрические части, установите широкую чашу на верхушку и закрепите ее клеем. Добавьте воды – и ваш сад станет еще более привлекательным для пернатых гостей.
Как сделать ванну для птиц: смотрите видео
Праздничный подсвечник
Люстру без электрических деталей можно использовать как подставку для свечей. Вместо лампочек закрепите электрические свечи или LED-светильники. Покрасьте конструкцию в подходящий цвет и используйте для праздничного декора.
Подсвечник из люстры: смотрите видео
Солнечный свет для сада
Старая люстра может стать стильным садовым светильником. Вместо лампочек установите солнечные фонари, которые будут заряжаться днем и освещать пространство ночью.
Как осветить сад с помощью старой лампы: смотрите видео
Столик из подставки из лампы
Настольные или напольные лампы можно превратить в компактные столики. Для этого снимите электропроводку, а сверху прикрепите деревянную или стеклянную столешницу.
Стол из люстры: смотрите видео
Торшер-вешалка
Превратите торшер в стильную вешалку для одежды. Удалите все лишние элементы, прикрепите крючки – и у вас будет уникальное место для хранения пальто и аксессуаров.
Вешалка из лампы: смотрите видео
Кстати, люстры можно превращать в обе стороны. Не только из них можно делать оригинальные элементы дизайна, но и также из подручных средств можно создать эффектную лампу в стиле модерн.