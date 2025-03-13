Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, существует множество креативных способов использовать фоторамки в интерьере, кроме их традиционного назначения. Даже если вы не помните, когда в последний раз распечатывали фотографию, у вас есть шанс вдохнуть в раму новую жизнь. Как это сделать, рассказываем далее.

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Превратите раму в стильный поднос

Декоративные рамки можно легко превратить в стильные подносы для различных нужд. Добавьте к раме твердую основу – кусок мрамора, зеркало или плетеную трость, а также прикрепите изящные ручки. Полученное изделие станет функциональным и одновременно уникальным элементом декора.

Такой поднос можно использовать для размещения духов на комоде, специй на кухонной столешнице или канцелярских мелочей на рабочем столе.

Используйте рамки как архитектурные детали

Если хотите добавить характера стенам без значительных затрат, возьмите старые рамки разных размеров и создайте из них многослойную панель.

Покрасьте рамки в тон стены – это создаст элегантный эффект, подобный классической лепнине, но без больших финансовых вложений.

Поднос из рамки: смотрите видео

Сделайте из рамы удобную доску для заметок

Ищете способ организовать записки и приглашения? Превратите старую рамку в стильную доску для заметок.

Вставьте в нее льняную ткань или пробку, и вы получите функциональную доску для булавок. Такой элемент декора пригодится в офисе, на кухне или даже в прихожей.

Создайте органайзер для украшений

Фоторамки могут помочь вам хранить ювелирные изделия в порядке. Закрепите внутри рамки металлическую сетку, и вы получите оригинальный держатель для украшений.

Еще один вариант – создания мягкого дисплея для ювелирных изделий. Для этого накройте кусок пенопласта тканью и вставьте его в рамку. Такой органайзер можно хранить в ящике или поставить несколько друг на друга.

Кстати, если перепрофилирование предметов не ваше любимое дело, фоторамки можно использовать и по назначению и оформить дома фотостену.