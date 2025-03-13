Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, існує безліч креативних способів використовувати фоторамки в інтер’єрі, окрім їхнього традиційного призначення. Навіть якщо ви не пам’ятаєте, коли востаннє роздруковували фотографію, у вас є шанс вдихнути в раму нове життя. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Перетворіть раму на стильний піднос

Декоративні рамки можна легко перетворити на стильні підноси для різних потреб. Додайте до рами тверду основу – шматок мармуру, дзеркало чи плетену тростину, а також прикріпіть витончені ручки. Отриманий виріб стане функціональним і водночас унікальним елементом декору.

Такий піднос можна використовувати для розміщення парфумів на комоді, спецій на кухонній стільниці або канцелярських дрібниць на робочому столі.

Використовуйте рамки як архітектурні деталі

Якщо хочете додати характеру стінам без значних витрат, візьміть старі рамки різних розмірів і створіть з них багатошарову панель.

Пофарбуйте рамки в тон стіни – це створить елегантний ефект, подібний до класичної ліпнини, але без великих фінансових вкладень.

Піднос з рамки: дивіться відео

Зробіть з рами зручну дошку для нотаток

Шукаєте спосіб організувати записки та запрошення? Перетворіть стару рамку в стильну дошку для заміток.

Вставте в неї лляну тканину або пробку, і ви отримаєте функціональну дошку для шпильок. Такий елемент декору стане в пригоді в офісі, на кухні чи навіть у передпокої.

Створіть органайзер для прикрас

Фоторамки можуть допомогти вам зберігати ювелірні вироби в порядку. Закріпіть усередині рамки металеву сітку, і ви отримаєте оригінальний тримач для прикрас.

Ще один варіант – створення м’якого дисплея для ювелірних виробів. Для цього накрийте шматок пінопласту тканиною і вставте його в рамку. Такий органайзер можна зберігати в шухляді або поставити кілька один на одного.

До речі, якщо перепрофілювання предметів не ваша улюблена справа, фоторамки можна використати й за призначенням та оформити вдома фотостіну.