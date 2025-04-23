Однако существует идеальное народное средство, которое отпугивает крыс и мышей от дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Природный отпугиватель крыс и мышей

Ловушки или яд – не совсем гуманное средство, даже против вредителей. Чтобы отпугнуть крыс и мышей из своего дома и сада, можно воспользоваться народным и природным средством.

Так, эксперт Глен Пескетт утверждает, что обычный чеснок – надежный защитник и отпугиватель крыс.

Чеснок любят во всем мире, имеет пользу для здоровья и дополняет любое блюдо, к которому вы его добавляете. Но для крыс? Этот сильный, резкий запах – их абсолютный кошмар,

– подчеркнул Пескетт.

Он объяснил, что крысы в значительной степени полагаются на свое обоняние, чтобы ориентироваться в пространстве и находить пищу. Чеснок с его сильными соединениями серы преобладает обоняние вредителей и заставляет их чувствовать себя дезориентированными. Также запах чеснока воспринимается грызунами как токсичное вещество, поэтому они будут обходить дом и сад, где есть чеснок.



Чем отпугнуть крыс и мышей / Фото Unsplash

Чтобы защитить дом от крыс, следует разложить зубчики чеснока в места, где грызуны, вероятно, могут лазить. Так, положите его возле гаража, кухни, чердака, щелей и дверных проемов.

Если вы не хотите раскладывать чеснок, то можно воспользоваться чесночным маслом. Достаточно смочить ватный диск в масле и положить в местах, которые могут привлечь крыс.

К тому же, чтобы отпугнуть крыс и мышей можно использовать яблочный уксус или кайенский перец. Эти запахи также отпугивают грызунов.

К слову, ранее 24 Канал рассказал, как избавиться от пауков в доме. Пауки – хоть и не самые опасные "соседи", но они способны вызвать у многих людей дискомфорт.