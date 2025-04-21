Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, за ними скрывались другие каменные лестницы, ведущие к разветвленной сети подземных тоннелей и комнат. Как выглядит это необычное и жуткое открытие женщины, рассказываем далее.
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Как женщина нашла подземные тоннели под своим жильем
Виктория Вейл, родом из Канады, приобрела во Франции архаичный дом возрастом около 200 лет, ожидая, что в нем могут быть сюрпризы, но до недавнего времени она не придавала значения дверям под лестницей.
Все изменилось, когда она почувствовала оттуда сквозняк – это и стало толчком к тому, чтобы попробовать их открыть.
Я думала, что это просто склад. Но когда открыла дверь, поняла – там нечто большее. Это было очень неожиданно,
– рассказывает женщина.
Как она обнаружила, каменные лестницы вели к скрытому подземному пространству, которое оказалось гораздо большим, чем она могла представить. В нем было несколько комнат и тоннелей, часть из которых имеет электричество, а в других течет вода. Особенно насторожили Викторию запятнанные одеяла, которые могли быть следами крови.
Как выглядит подземное пространство: смотрите фото
Я не знаю, для чего эти комнаты использовались ранее – возможно, как котельная, угольная комната, бомбоубежище или склад. Возможности безграничны,
– отмечает она.
В то же время несмотря на шок, Вейл решила использовать это пространство творчески – она сняла там DJ-сет для своего YouTube-канала, назвав атмосферу тоннелей темной и наполненной забытой энергией.
Я не уверена, безопасно ли это место. Поэтому пока ограничилась одним видео, пока не убежусь, что конструкция надежная и там нет токсичных веществ, например асбест,
– объяснила она.
Также владелица старинного жилья рассказала о своем открытии на Reddit, где ее пост быстро стал вирусным – набрал более 10 миллионов просмотров и 18 000 лайков. Многие комментаторы сравнили увиденное с фильмом ужасов, ведь подземелья действительно напоминают сцены из кино.
Пока окончательно не выяснено, насколько прочной является подземная структура, но Вейл отмечает, что пол ее кухни не провалился – а значит, надежда на безопасное обустройство нового пространства есть.
Поэтому, некоторые пользователи предложили превратить туннели в музыкальную студию, домашний кинотеатр или даже подземный бар. "Очистите, обработайте – и используйте. Такое не каждый день случается!", – писали люди.
К слову, хоть подобные открытия и являются не частыми, они одновременно и не особая редкость. Так, пара в США во время ремонта дома 1923 года обнаружила скрытый встроенный книжный шкаф во время ремонта дома.