Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, она сделала свою квартиру-студию ярким воплощением мечты, не оставив места для привычных бежевых оттенков. Как теперь выглядит жилье, рассказываем далее.

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Как женщина сделала жилье мечты

Переехав в новую квартиру, Алекс решила, что ее дом должен быть мечтательным и причудливым. Результат – интерьер, напоминающий дом Барби, наполнен радужными цветами, пастельными тонами, диско-шариками, цветочными люстрами и самодельными декоративными элементами.

Почти каждая деталь – это результат ручной работы, находок или переработанных вещей,

– рассказывает Алекс.

Она добавляет, что создала светильники из цветов, подушки и картины собственноручно, используя каждую возможность для творчества.

Кроме того, особую атмосферу в доме женщины создают окна, которые она украсила цветным целлофаном, чтобы достичь эффекта витража. Когда в комнату проникает солнечный свет, он заливает пространство радугой – словно в большой шкатулке для украшений.

В общем стиль интерьера Алекс – это сочетание яркой эстетики 90-х и ноток 60-70-х годов. Многие элементы она нашла на распродажах не гнушаясь поездками на несколько часов за уникальными вещами.

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Несмотря на все трудности и эксперименты, связанные с оформлением, Данко не жалеет ни одной минуты, потраченной на создание своего особого пространства. Она признается, что иногда именно ограничения вдохновляли ее на новые решения.

А популярность ее дома в социальных сетях лишь подтверждает уникальность стиля: один из роликов и инстаграм собрал более 31 миллиона просмотров и тысячи восторженных комментариев. Люди просят советов по дизайну, делятся вдохновением и восхищаются ее смелостью.

Я думаю, что люди чувствуют, что я вложила в это свою душу. Это что-то настоящее, и это заметно,

– говорит Алекс.

В то же время она признается, что есть и критики, однако большинство реакций – положительные и вдохновляющие.

К слову, недавно женщина показала, какой нестандартный дизайн кухни выбрала, чем захватила соцсети.