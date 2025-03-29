Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, девушка показала весь процесс создания миниатюрного офиса в шкафу в видео, что собрало более 919 тысяч просмотров. Как же теперь выглядит рабочее пространство женщины, рассказываем дальше.

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Как женщина сделала офис в шкафу

В подписи к видео блогер отметила, что все смеялись, когда она сказала, что хочет превратить свой старый шкаф в крошечное офисное помещение. Однако в результате ее проект поразил многих и вызвал как восхищение, так и скептицизм в комментариях.

В начале видео она демонстрирует встроенный шкаф, заставленный полками, коробками с вещами и одеждой. Затем она полностью очищает пространство, демонтирует лишние конструкции и берется за ремонт.

Следующие кадры показывают, как женщина вырезает большую доску и красит края дверного проема.

Как женщина обустроила офис в шкафу: смотрите видео

А финал видео открывает стильный минималистичный офис: небольшой письменный стол, удобное кресло на колесах и полки вдоль стен. Бывший невзрачный шкаф превратился в элегантный и функциональный рабочий уголок.

Такое преображение вызвало волну обсуждений в комментариях. "Вау, какая трансформация!", "Почему люди хейтят? Это выглядит так уютно!", – писали люди.

Впрочем, не все пользователи были в восторге. Некоторые выражали скептицизм: "Ты, видимо, шутишь? Клаустрофобия...", "Я бы боялась выкатиться из того шкафа задом наперед. Но выглядит замечательно!".

Кстати, как доказывает опыт не только этой девушки, чтобы создать комфортный домашний офис, не нужно много – прежде всего достаточно выбрать удобное место для работы.