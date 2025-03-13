Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @alina_bekh.

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Как сделать интересный ремонт на кухне

Пользовательница сети поделилась, что ее всегда раздражала кухня в квартире, поэтому она решила обновить ее. Так, сначала она сняла дверцы со шкафов, выбросила их, а сами полки покрасила в трендовый темно-зеленый оттенок.

Однако на этом женщина не остановилась, поэтому решила сделать капитальный ремонт. Сначала она сняла всю плитку, которая была на стенах комнаты. После того стены пошпаклевали и покрасили в белый цвет. Женщина решила выбрать специальную краску для кухни, которую можно мыть.

Вместо старых шкафов, женщина выбрала открытые трендовые полки. Конечно, во время монтирования были неудачи и битая посуда, однако в результате – получилась уютная кухня, будто с Pinterest.

Ремонт на старой кухне: смотрите видео

Некоторые из пользователей сети предположили, что такая открытая кухня может быть непрактичной. Впрочем, автор считает такие полки гораздо удобнее, чем классические закрытые шкафы.

Ранее в сети поделились идеей, что можно сделать из старых коробок из-под печенья. Так, старые формы можно превратить в стильный декор для кухни, например, подвесную табличку с крючками для полотенец или ключей.