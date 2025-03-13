Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @alina_bekh.

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Як зробити цікавий ремонт на кухні

Користувачка мережі поділилася, що її завжди дратувала кухня у квартирі, тому вона вирішила оновити її. Так, спочатку вона зняла дверцята з шаф, викинула їх, а самі полиці пофарбувала у трендовий темно-зелений відтінок.

Однак на цьому жінка не спинилася, тому вирішила зробити капітальний ремонт. Спочатку вона зняла всю плитку, яка була на стінах кімнати. Після того стіни пошпаклювали та пофарбували у білий колір. Жінка вирішила обрати спеціальну фарбу для кухні, яку можна мити.

Замість старих шаф, жінка обрала відкриті трендові полиці. Звісно, під час монтування були невдачі та битий посуд, однак у результаті – вийшла затишна кухня, ніби з Pinterest.

Ремонт на старій кухні: дивіться відео

Деякі з користувачів мережі припустили, що така відкрита кухня може бути непрактичною. Втім, авторка вважає такі полиці набагато зручнішими, аніж класичні закриті шафи.

Раніше у мережі поділилися ідеєю, що можна зробити зі старих коробок з-під печива. Так, старі форми можна перетворити на стильний декор для кухні, наприклад, підвісну табличку з гачками для рушників або ключів.