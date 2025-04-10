Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, вона зробила свою квартиру-студію яскравим втіленням мрії, не залишивши місця для звичних бежевих відтінків. Як тепер виглядає житло, розповідаємо далі.

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Як жінка зробила житло мрії

Переїхавши до нової квартири, Алекс вирішила, що її дім має бути мрійливим та химерним. Результат – інтер’єр, що нагадує будинок Барбі, наповнений райдужними кольорами, пастельними тонами, диско-кульками, квітковими люстрами та саморобними декоративними елементами.

Майже кожна деталь – це результат ручної роботи, знахідок або перероблених речей,

– розповідає Алекс.

Вона додає, що створила світильники з квітів, подушки та картини власноруч, використовуючи кожну можливість для творчості.

Крім того, особливу атмосферу в помешканні жінки створюють вікна, які вона прикрасила кольоровим целофаном, щоб досягти ефекту вітражу. Коли в кімнату проникає сонячне світло, воно заливає простір райдугою – немов у великій шкатулці для прикрас.

Загалом стиль інтер’єру Алекс – це поєднання яскравої естетики 90-х і ноток 60-70-х років. Багато елементів вона знайшла на розпродажах не гребуючи поїздками на декілька годин за унікальними речами.

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Попри всі труднощі та експерименти, пов’язані з оформленням, Данко не шкодує жодної хвилини, витраченої на створення свого особливого простору. Вона зізнається, що іноді саме обмеження надихали її на нові рішення.

А популярність її дому в соціальних мережах лише підтверджує унікальність стилю: один з роликів і інстаграм зібрав понад 31 мільйон переглядів і тисячі захоплених коментарів. Люди просять порад щодо дизайну, діляться натхненням і захоплюються її сміливістю.

Я думаю, що люди відчувають, що я вклала в це свою душу. Це щось справжнє, і це помітно,

– каже Алекс.

Водночас вона зізнається, що є й критики, однак більшість реакцій – позитивні та натхненні.

До слова, нещодавно жінка показала, який нестандартний дизайн кухні обрала, чим захопила соцмережі.