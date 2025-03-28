Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, користувачка тікток @homeofniugyn переїхала у квартиру, де кухня не мала традиційних верхніх шаф. Замість того щоб встановлювати їх, вона використала вільний простір по-іншому. Що зробила жінка, розповідаємо далі.

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Як жінка використала вільний простір на кухні

Вільний простір на своїй кухні жінка використала для встановлення проєктора. Тепер вона може насолоджуватися фільмами, відеоблогами про їжу та документальними стрічками під час приготування страв.

Жінка пояснила, що з дитинства боялася навісних шаф після неприємного випадку, коли на неї впала склянка. Тому, коли вона разом із партнером обирала дизайн кухні, відмова від верхніх шаф була для неї природним рішенням. Вільна стіна стала ідеальним місцем для проєктора, що додало особливого затишку оселі.

Як виглядає оригінальна кухня: дивіться відео

Тепер кухня стала центральним місцем життя пари – тут вони готують ранкову каву, спілкуються та приймають гостей. Проєктор допоміг їм уповільнити темп життя та насолоджуватися спокійними вечорами.

В одному з відео вона показує, як готує вечерю під перегляд аніме, називаючи це своїм варіантом "клубного відпочинку".

Ідея жінки швидко стала вірусною, зібравши понад 2,1 мільйона переглядів. "Фільм на стіні на кухні – це революційно", "Ой, ця стіна з проєктором – це все!", – писали люди у коментарях.

До речі, таке цікаве рішення – це ще не все, що треба для трендової кухні 2025. Крім того, щоб бути в моді, слід обирати вбудовану техніку, а також стільницю та фартух з одного матеріалу.