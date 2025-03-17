Так, як оформити кухню у 2025 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на @gotovo.remontt.
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Трендова кухня у 2025 році
Мода впливає на всі сфери життя людини, і дизайн інтер'єру не є виключенням. Так, якщо ви плануєте зробити трендову кухню у 2025 році, то варто дотримуватися наступних правил:
- Вбудована техніка
У 2025 році побутова техніка, яка окремо стоїть на стільницях, вже є антитрендом. Натомість варто обирати вбудовану техніку, яка до того ж – звільняє простір для приготування їжі.
- Стільниця та фартух виготовляються з одного матеріалу
Експерти рекомендують робити стільницю та фартух з одного матеріалу, щоб візуально збільшувати простір. Також на стику не повинно бути плінтусів чи порогів. Стільниця має бути виготовлена не з ДСП, а компакт-плита, керамограніт чи інший сучасний та якісний матеріал.
- Кухонна мийка підстільного монтажу
Якщо ви прагнете створити сучасну кухню, то мийка обов'язково повинна бути підстільного монтажу. Це набагато зручніше, ніж класична мийка. По-перше, відсутні борти стику, а по-друге – не збирається сміття та не утворюється пліснява під мийкою.
- Повнорозмірний холодильник
Холодильник має бути повнорозмірним. Неважливо, вбудований він чи ні, але він точно не повинен бути маленьким.
- Скляний бар
Якщо на кухні є місце, то варто поставити скляний бар. Він додає кухні розкоші, а також у ньому зручно зберігати келихи чи посуд.
Раніше фахівці повідомили, як спланувати кухню-вітальню. Так, вона повинна мати три чіткі зони: зона кухні, зона споживання їжі, зона вітальні, які мають розмежовуватися уявною лінією.