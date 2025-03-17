Так, как оформить кухню в 2025 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на @gotovo.remontt.
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Трендовая кухня в 2025 году
Мода влияет на все сферы жизни человека, и дизайн интерьера не является исключением. Так, если вы планируете сделать трендовую кухню в 2025 году, то стоит придерживаться следующих правил:
- Встроенная техника
В 2025 году бытовая техника, которая отдельно стоит на столешницах, уже является антитрендом. Вместо этого стоит выбирать встроенную технику, которая к тому же – освобождает пространство для приготовления пищи.
- Столешница и фартук изготавливаются из одного материала
Эксперты рекомендуют делать столешницу и фартук из одного материала, чтобы визуально увеличивать пространство. Также на стыке не должно быть плинтусов или порогов. Столешница должна быть изготовлена не из ДСП, а компакт-плита, керамогранит или другой современный и качественный материал.
- Кухонная мойка подстольного монтажа
Если вы хотите создать современную кухню, то мойка обязательно должна быть подстольного монтажа. Это гораздо удобнее, чем классическая мойка. Во-первых, отсутствуют борта стыка, а во-вторых – не собирается мусор и не образуется плесень под мойкой.
- Полноразмерный холодильник
Холодильник должен быть полноразмерным. Неважно, встроенный он или нет, но он точно не должен быть маленьким.
- Стеклянный бар
Если на кухне есть место, то стоит поставить стеклянный бар. Он добавляет кухне роскоши, а также в нем удобно хранить бокалы или посуду.
Ранее специалисты сообщили, как спланировать кухню-гостиную. Так, она должна иметь три четкие зоны: зона кухни, зона потребления пищи, зона гостиной, которые должны разграничиваться воображаемой линией.