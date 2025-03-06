Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @gotovo.remontt.
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Как спланировать кухню-гостиную
При планировании кухни-гостиной важно учесть, что комната должна иметь 3 четких зоны:
- зона кухни,
- зона потребления пищи,
- зона гостиной.
Они должны четко разграничиваться воображаемой, но четкой и понятной линией. Так, отдельно должны быть зоны приготовления и потребления пищи, а спиной к этому – гостиная, где можно отдохнуть и провести время вместе с семьей за просмотром фильма.
Кроме того, следует позаботиться об освещении. Оно должно быть четко и правильно зонировано. Поэтому, в каждой зоне должен быть отдельный свет, а в гостиной – еще и подсветка.
Важной составляющей является климат-контроль. Так, в комнате должен быть кондиционер и вытяжка. В идеальном планировании должен также быть рекуператор, который предотвратит появление конденсата и будет циркулировать воздух в комнате.
Идеальная планировка кухни-гостиной: смотрите видео
Ранее сообщалось, что рекуператор стоит ставить на кухне. Он имеет ряд преимуществ и помогает бороться с распространенными проблемами.