Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @gotovo.remontt.

Интересно Особняк из оскароносного фильма "Анора" действительно существует: что известно о доме и чем особенный интерьер

Как спланировать кухню-гостиную

При планировании кухни-гостиной важно учесть, что комната должна иметь 3 четких зоны:

зона кухни,

зона потребления пищи,

зона гостиной.

Они должны четко разграничиваться воображаемой, но четкой и понятной линией. Так, отдельно должны быть зоны приготовления и потребления пищи, а спиной к этому – гостиная, где можно отдохнуть и провести время вместе с семьей за просмотром фильма.

Кроме того, следует позаботиться об освещении. Оно должно быть четко и правильно зонировано. Поэтому, в каждой зоне должен быть отдельный свет, а в гостиной – еще и подсветка.

Важной составляющей является климат-контроль. Так, в комнате должен быть кондиционер и вытяжка. В идеальном планировании должен также быть рекуператор, который предотвратит появление конденсата и будет циркулировать воздух в комнате.

Идеальная планировка кухни-гостиной: смотрите видео

Ранее сообщалось, что рекуператор стоит ставить на кухне. Он имеет ряд преимуществ и помогает бороться с распространенными проблемами.