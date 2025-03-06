Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @gotovo.remontt.

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Як спланувати кухню-вітальню

Під час планування кухні-вітальні важливо врахувати, що кімната повинна мати 3 чітких зони:

зона кухні,

зона споживання їжі,

зона вітальні.

Вони мають чітко розмежовуватися уявною, але чіткою та зрозумілою лінією. Так, окремо мають бути зони приготування та споживання їжі, а спиною до цього – вітальня, де можна відпочити та провести час разом з родиною за переглядом фільму.

Крім того, слід подбати про освітлення. Воно має бути чітко і правильно зоноване. Відтак, у кожній зоні має бути окреме світло, а у вітальні – ще й підсвітка.

Важливою складовою є клімат-контроль. Так, у кімнаті має бути кондиціонер та витяжка. В ідеальному плануванні має також бути рекуператор, який запобігатиме появі конденсату та циркулюватиме повітря у кімнаті.

Ідеальне планування кухні-вітальні: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що рекуператор варто ставити на кухні. Він має низку переваг та допомогає боротися з поширеними проблемами.