Втім, позбутися проблеми з вогкістю та конденсатом можна раз і назавжди за допомогою одного пристрою. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як рекуператор дозволяє назавжди позбутися конденсату та вогкості

У мережі жінка поділилася, що на кухні завжди мала проблему з надмірною вогкістю та постійним утворенням конденсату. Щоб цього позбутися, у домі вирішили встановити рекуператор.

За тиждень жінка відчула істотні зміни. Так, у домі легше дихалося, вікна більше не "запотівали", а кімнати провітрювалися без втрати тепла.

Як встановлюють рекуператор: дивіться відео

Як пояснюють експерти, рекуператор – це енергоефективна установка, яка зберігає тепло, і при цьому – вентилює приміщення. Простіше кажучи, рекуператор виконує функцію витяжки брудного повітря і припливу свіжого.

Саме за допомогою постійної циркуляції повітря у кімнаті не утворюється конденсат та зникає вогкість. Крім того, рекуператор дозволяє провітрювати оселю без втрати тепла, й ба більше – він навіть може нагрівати повітря та робити кімнату теплішою.

Також рекуператор фільтрує повітря, а тому у домі не з'являтимуться шкідливі елементи.