Как оказалось, особняк из фильма расположен в Бруклине и действительно принадлежал российскому олигарху. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно об особняке из фильма "Анора"

Огромный особняк Захаровых из оскароносного фильма "Анора" действительно существует. Он расположен в районе Милл-Бейсин в Бруклине по адресу 2458 National Drive. Режиссер Шон Бейкер нашел его благодаря поиску Google, куда он ввел запрос "самый большой и лучший особняк в Брайтон-Бич".

Гигантский особняк имеет площадь в 1300 квадратных метров. Ранее он принадлежал российскому олигарху Василию Анисимову. Он приобрел особняк для своей дочери Анны, которую называли "русской Пэрис Хилтон". Она вместе с родителями жила в имении в конце 90-х – в начале 2000-х годов. Российский олигарх приобрел особняк за 3 миллиона долларов, но в 2013 продал его уже за 30 миллионов долларов.

Дом из фильма "Анора": смотрите видео

Затем дом принадлежал одной из компаний, но в 2021 году его приобрел Майкл Давидофф – финансист из семьи российских мигрантов. Он стал владельцем роскошного поместья, потратив всего 7,2 миллиона долларов.

Внутри дом имеет роскошный вид. Так, в имении есть 5 спален, 4,5 ванны, бассейн площадью 92 квадратных метра, кинотеатр, помещения для персонала и огромный гараж. Кожаная мебель, отдельный спа-салон, мрамор и затемненное стекло очаровали режиссера "Аноры". Кроме того, Бейкер увлекся идеей снимать ленту именно здесь, ведь дом буквально принадлежит русским.

Сначала Давидофф не хотел давать дом в аренду, потому что, мол, фильм малобюджетный. Однако Бейкер предложил ему 30 тысяч долларов в день за аренду дома. Учитывая, что фильм снимали 40 дней, то Давидофф получил немаленькую сумму.

Где снимали фильм "Анора" – больше в галерее

Не все комнаты использовали для съемок, но интерьер – почти не меняли. Единственное, что добавлял режиссер, это – сюрреалистические статуи и картины, чтобы это соответствовало "эстетике российского олигарха". Режиссер "Аноры" считает имение в Милл-Бейсин настоящей "кинематографической жемчужиной".