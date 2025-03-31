Как правильно спланировать прихожую – сообщает 24 Канал со ссылкой на дизайнера Викторию Дворжанскую.

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Открытые крючки или быстрый доступ к вешалкам

Открытые крючки или плечики нужны для быстрого доступа к повседневной верхней одежде. Однако, проблема такой организации – создание визуальный шум. Поэтому дизайнеры советуют найти у входа такое место, где одежда не будет просматриваться из гостиной или от обеденного стола, но и будет при этом легкодоступной.

Место для сезонной обуви

Если не позаботиться о месте для хранения обуви, то она будет мешать на проходе. Так, стоит обязательно поставить полку или оставить место в шкафу. Объем и размеры такой организации зависит от количества членов семьи и архитектуры помещения. По словам дизайнера, шкаф для обуви может быть с проветриванием и глубиной не более 40 сантиметров.



Полка для обуви должна быть в прихожей / Фото Unsplash

Полка для мелочей

В прихожей обязательно должна быть полка, на которой можно хранить всевозможные мелочи. Чеки, ключи, наличные или сумка – для этого должно быть место в прихожей, чтобы потом это не искать по всем комнатам.

Организуйте не просто полочку/стул/скамью, но и органайзер, который соберет в себе весь этот визуальный шум,

– советует дизайнер.

Сценарии освещения

В прихожей не нужны лишние выключатели. Здесь рекомендую всего два сценария: яркий свет, заполняющий пространство, делает вас видимым перед зеркалом, когда вы уходите из дома. И второй сценарий – приглушенный свет на вечер, не бьющий в глаза.



Какое освещение спланировать в прихожей / Фото Unsplash

Планирование электричества

Электричество – один из самых тяжелых разделов в планировании. Каждый элемент нужно просканировать и решить: прятать или выделять. Так, щиток можно перенести в шкаф или скрыть под люк скрытого монтажа. Домофон лучше перенесите на кухню или в место пересечения магистралей.

В то же время пульт сигнализации нужно оставить сразу у дверей и выбрать цвет корпуса похожий на выключатели, что рядом, а вот пожарную сигнализацию можно перенести на одну линию со светильниками.

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