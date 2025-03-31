Як правильно спланувати передпокій – повідомляє 24 Канал з посиланням на дизайнерку Вікторію Дворжанську.

Дивіться також Трендова стеля у 2025 році: що зараз у моді та який інтер'єр зробити

Відкриті гачки чи швидкий доступ до вішаків

Відкриті гачки або плічка потрібні для швидкого доступу до повсякденного верхнього одягу. Однак, проблема такої організації – створення візуальний шум. Тому дизайнери радять знайти біля входу таке місце, де одяг не буде проглядатися з вітальні або від обіднього столу, але і буде при цьому легкодоступним.

Місце для сезонного взуття

Якщо не подбати про місце для зберігання взуття, то воно буде заважати на проході. Так, варто обов'язково поставити полицю чи залишити місце у шафі. Об'єм та розміри такої організації залежить від кількості членів сім'ї та архітектури приміщення. За словами дизайнерки, шафа для взуття може бути із провітрюванням та глибиною не більше ніж 40 сантиметрів.



Полиця для взуття повинна бути у передпокої / Фото Unsplash

Полиця для дрібниць

У передпокої обов'язково повинна бути полиця, на якій можна зберігати усілякі дрібниці. Чеки, ключі, готівка чи сумка – для цього має бути місце у передпокої, аби потім це не шукати по всіх кімнатах.

Організуйте не просто поличку/стільницю/лаву, а й органайзер, який збере в собі весь цей візуальний шум,

– радить дизайнерка.

Сценарії освітлення

У передпокої не потрібні зайві вимикачі. Тут рекомендую всього два сценарії: яскраве світло, що заповнює простір, робить вас видимим перед дзеркалом, коли ви йдете з дому. І другий сценарій – приглушене світло на вечір, що не б'є в очі.



Яке освітлення спланувати у передпокої / Фото Unsplash

Планування електрики

Електрика – одна з найважчих розділів у плануванні. Кожен елемент потрібно просканувати й вирішити: ховати чи виділяти. Так, щиток можна перенести у шафу або приховати під люк прихованого монтажу. Домофон краще перенесіть на кухню чи в місце перетину магістралей.

Водночас пульт сигналізації потрібно залишити одразу біля дверей і обрати колір корпусу схожий на вимикачі, що поруч, а от пожежну сигналізацію можна перенести на одну лінію зі світильниками.

Раніше редакторка журналу, яка робила ремонт своїми руками, поділилася порадами, як зекономити на ремонті.