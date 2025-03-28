Так, нині у тренді залишається саме натяжна стеля. Яка стеля зараз у моді та який дизайн обрати – повідомляє 24 Канал.

До теми Яка мінімальна висота стелі у будинку чи квартирі для комфортного життя

Яка стеля трендова у 2025 році

Як пише Sahar, натяжна стеля – це ніби маленька чорна сукня, але у світі ремонту. Нині такий варіант стелі є найпопулярнішим. Щоправда, сучасну натяжну стелю значно переосмислили й більше ніхто не робить декор гіпсокартоном. Натомість у тренді мінімалізм з акцентним освітленням.

Говорячи про натяжні стелі, експерти зауважують, що основа трендів натяжних стель 2025 року – матові, глянцеві та сатинові полотна. Вони екологічні та практичні, й саме тому не втрачають актуальності.

Так, матові стелі створюють ефект натуральної стелі та пасують до будь-якого інтер'єру, глянцеві додають висоти, світла та є ідеальним варіантом для невеликих приміщень, а сатинові – це золота середина, яка поєднує легкий блиск та елегантну стриманість.

Сучасна модна стеля у 2025 році: дивіться фото

Які кольори стелі у тренді

Традиційно у тренді залишається білий колір. Він пасує до будь-якого інтер'єру, поєднується з усіма кольорами стін та меблів. Цьогоріч особливе місце посідають м'який брудно-білий та теплий білий, які роблять кімнату більш затишною та стильною.

Також популярними будуть природні відтінки. Теракотовий, оливково-зелений чи пісочний беж створять неймовірну атмосферу, яка зачарує красою.

Ідеї трендової стелі

Як пише Fixo, важливим елементом модної стелі є освітлення. Світлові лінії та вбудовані точкові світильники – мастхев сучасної оселі.

Світлові лінії на стелі: дивіться відео

Сучасна натяжна стеля з точковими світильниками: дивіться відео

Також важливим елементом є тіньові шви між натяжною стелею та стінами. Вони створюють додаткові акценти, і трендова стеля точно не залишиться непоміченою.

Трендові тіньові шви на стелі: дивіться фото

Раніше експерти пояснили, що потрібно робити першим під час ремонту – стелю чи стіни. Фахівці пояснили, що під час ремонту слід дотримуватися чіткого алгоритму, щоб не зіпсувати внші роботи.