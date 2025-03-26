Якою повинна бути висота стелі – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Яка мінімальна висота стелі

У кожній країні існує власний стандарт щодо того, якою повинна бути мінімальна висота стеля. На це впливають традиції та культура народу.

До прикладу, в США мінімальна висота стелі сягає 2,43 метра, а стандартна – 2,7 метра та вище. В Україні стандартною є висота від 2,5 до 2,7 метра. Такі розміри є стандартом для багатоповерхівок.

Водночас у країнах Європи стелі значно нижчі. Так, у Німеччині стеля сягає усього 2,55 метри й вищі – майже не зустрінеш.



Якою повинна бути висота стелі / Фото Unsplash

Що стосується приватних будинків, то оптимальною є висота стелі на мінімальному рівні 2,5 метри. Втім, від вподобань господарів стеля може бути нижчою, хоча це може здатися незручним, чи набагато вищою. До прикладу, у деяких оселях можна зустріти стелю й у 3,2 метри.

Однак варто враховувати, що будь-яка нестандартна висота стелі може суттєво вплинути на життя. Оскільки у більшості країн світу вважається, що стеля має бути висотою приблизно 2,5 метри, то з цим урахуванням виготовляються і меблі.

Якщо ж стеля буде занизькою, то, наприклад, може не поміститися велика шафа. Тоді меблі доведеться виготовляти на замовлення, а це може бути дорожче, аніж придбати готовий варіант у меблевому магазині.

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