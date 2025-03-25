Навіщо в СРСР клеїли газети під шпалери – повідомляє 24 Канал.

До теми Народне мистецтво, що лишилося лише у спогадах: як розписували хати на Поділлі

Причини, чому на стіни клеїли газети

Радянські часи запам'яталися безліччю нестандартних рішень. Люди намагалися облаштувати максимально комфортне життя, і при цьому – не витрачати шалених коштів.

Так, обов'язковим етапом під час ремонту була поклейка газет на стіни. Якщо зараз стіни шпаклюють та грунтують, щоб вони були рівними, то у радянські часи це було справжньою розкішшю. Щоб хоч якось зробити стіни рівними, спочатку клеїли газети.

Додатковий шар газет допомагав приховати усі нерівності, тріщини та створити рівнішу поверхню для поклейки шпалер. Крім того, радянські шпалери були дуже тонкими, і будь-який неправильний рух чи камінчик міг стати фатальним.



Навіщо на стіни клеїли шпалери / Фото з соцмереж

Газети клеїли також і з інших причин. Оскільки шпалери були дуже тонкими, то додатковий паперовий шар дозволяв їм краще триматися.

Річ у тім, що клей також не був усім доступний для купівлі. Відтак, часто його варили своїми руками з крохмалю. Такий розчин погано тримав шпалери на стінах, що не скажеш про газети.

Клейстер з крохмалю дуже міцно кріпив газети до стін, а шпалери на них вже трималися без проблем.

До слова, у Радянському Союзі існувала й інша традиція. Так, на стіни часто вішали килими. Це також робили з кількох причин.