Зачем в СССР клеили газеты под обои – сообщает 24 Канал.

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Причины, почему на стены клеили газеты

Советские времена запомнились множеством нестандартных решений. Люди старались обустроить максимально комфортную жизнь, и при этом – не тратить безумных средств.

Так, обязательным этапом во время ремонта была поклейка газет на стены. Если сейчас стены шпаклюют и грунтуют, чтобы они были ровными, то в советские времена это было настоящей роскошью. Чтобы хоть как-то сделать стены ровными, сначала клеили газеты.

Дополнительный слой газет помогал скрыть все неровности, трещины и создать ровную поверхность для поклейки обоев. Кроме того, советские обои были очень тонкими, и любое неправильное движение или камешек мог стать фатальным.



Зачем на стены клеили обои / Фото из соцсетей

Газеты клеили также и по другим причинам. Поскольку обои были очень тонкими, то дополнительный бумажный слой позволял им лучше держаться.

Дело в том, что клей также не был всем доступен для покупки. Поэтому, часто его варили своими руками из крахмала. Такой раствор плохо держал обои на стенах, что не скажешь о газетах.

Клейстер из крахмала очень прочно крепил газеты к стенам, а обои на них уже держались без проблем.

К слову, в Советском Союзе существовала и другая традиция. Так, на стены часто вешали ковры. Это также делали по нескольким причинам.