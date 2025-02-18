Навіщо раніше вішали килими на стінах та звідки взялася ця традиція – розповідає 24 Канал.

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Звідки взялася мода на килими на стінах

Точної відповіді, звідки взялася мода на килими на стінах, немає. Найпоширеніша теорія – "тренд" прийшов до Радянського Союзу з Туреччини чи інших країн Сходу. У бідні часи СРСР килими коштували чимало, тому такий "декор" на стіні свідчив і про заможність та високий статус господаря.

Загалом, є кілька пояснень, чому у радянські часи скрізь вішали килими на стінах:

Економія шпалер

У Радянському Союзі шпалери коштували дорого. До того ж, такий товар був дефіцитним, адже отримати його можна було у більшості випадків через знайомих. У цих випадках стали дуже корисними килими, які допомагали схитрувати та заощадити. Річ у тім, що за настінними килимами не потрібно було клеїти шпалери. Це дозволяло економити на дефіцитному товарі.

Крім того, килимом завжди можна було закрити дірки чи пошкоджені ділянки шпалер.

Килими на стінах економили шпалери / Фото Unsplash

Заможність

В СРСР настінні килими були ознакою добробуту, достатку та навіть заможності. По-перше, килими коштували недешево, а по-друге – щоб навіть його придбати, потрібно було вистояти чималу чергу. Ба більше, у радянські часи люди навіть брали кредити на кілька років, аби лише отримати заповітне полотно з цікавими візерунками.

Тому й не дивно, що таку річ завжди вішали на стіну, щоб усі могли гідно оцінити дорогий предмет інтер'єру. Крім того, килими також були обов'язковим подарунком на весілля, а деякі – навіть передавали їх у спадок.

Ну і звісно, килими вішали на заздрість сусідам та родичам. Тоді як середня радянська зарплата сягала близько 150 рублів, якісний килим коштував тисячі.

Килими дарували на весілля / Фото Unsplash

Втім, варто визнати, що й сьогодні якісний килим з гарних матеріалів також коштує чимало. "Плюс" лише у тому, що нині цей "предмет розкоші" не вішають на стіну.

Затишок

Звісно, килими вішали на стіну для затишку. Вони відразу додавали акцентів нудному інтер'єру.

Практичність

Окрім естетичних міркувань, також існували й практичні. Так, килими завжди вішали на стіну біля ліжка. Це покращувало шумоізоляцію і "глушило" розмови сусідів, а також захищало від хвороб, адже створювали додатковий бар'єр між холодним бетоном та людиною.

Килими покращували шумоізоляцію / Фото Unsplash

Крім того, килими також поглинали ехо у пустих кімнатах.