Навіщо раніше вішали килими на стінах та звідки взялася ця традиція – розповідає 24 Канал.

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Звідки взялася мода на килими на стінах

Точної відповіді, звідки взялася мода на килими на стінах, немає. Найпоширеніша теорія – "тренд" прийшов до Радянського Союзу з Туреччини чи інших країн Сходу. У бідні часи СРСР килими коштували чимало, тому такий "декор" на стіні свідчив і про заможність та високий статус господаря.

Загалом, є кілька пояснень, чому у радянські часи скрізь вішали килими на стінах:

  • Економія шпалер

У Радянському Союзі шпалери коштували дорого. До того ж, такий товар був дефіцитним, адже отримати його можна було у більшості випадків через знайомих. У цих випадках стали дуже корисними килими, які допомагали схитрувати та заощадити. Річ у тім, що за настінними килимами не потрібно було клеїти шпалери. Це дозволяло економити на дефіцитному товарі.

Крім того, килимом завжди можна було закрити дірки чи пошкоджені ділянки шпалер.

Килими на стінах економили шпалери Килими на стінах економили шпалери / Фото Unsplash

  • Заможність

В СРСР настінні килими були ознакою добробуту, достатку та навіть заможності. По-перше, килими коштували недешево, а по-друге – щоб навіть його придбати, потрібно було вистояти чималу чергу. Ба більше, у радянські часи люди навіть брали кредити на кілька років, аби лише отримати заповітне полотно з цікавими візерунками.

Тому й не дивно, що таку річ завжди вішали на стіну, щоб усі могли гідно оцінити дорогий предмет інтер'єру. Крім того, килими також були обов'язковим подарунком на весілля, а деякі – навіть передавали їх у спадок.

Ну і звісно, килими вішали на заздрість сусідам та родичам. Тоді як середня радянська зарплата сягала близько 150 рублів, якісний килим коштував тисячі.

Килими дарували на весілля Килими дарували на весілля / Фото Unsplash

Втім, варто визнати, що й сьогодні якісний килим з гарних матеріалів також коштує чимало. "Плюс" лише у тому, що нині цей "предмет розкоші" не вішають на стіну.

  • Затишок

Звісно, килими вішали на стіну для затишку. Вони відразу додавали акцентів нудному інтер'єру.

  • Практичність

Окрім естетичних міркувань, також існували й практичні. Так, килими завжди вішали на стіну біля ліжка. Це покращувало шумоізоляцію і "глушило" розмови сусідів, а також захищало від хвороб, адже створювали додатковий бар'єр між холодним бетоном та людиною.

Килими покращували шумоізоляцію Килими покращували шумоізоляцію / Фото Unsplash

Крім того, килими також поглинали ехо у пустих кімнатах.