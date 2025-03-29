Так, редактор журнала, которая делала ремонт своими руками, поделилась собственным опытом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HELLO! magazine.

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Сделай сам, где это возможно

Если вы решили делать ремонт, то будьте готовы выполнять некоторые работы своими руками. Благодаря этому удастся сэкономить немало денег, а доступные пошаговые инструкции с YouTube помогут сделать все правильно.

Редизайн старой мебели

Не спешите выбрасывать старую мебель, ведь ее можно превратить в нечто невероятное. Даже, просто перекрасив старый шкаф и заменив старую фурнитуру, можно получить стильное дополнение для интерьера.



Редизайн старого комода / Фото HELLO! magazine

Делайте все постепенно

Ремонт своими руками – это длительный процесс, поэтому не стоит спешить и пытаться все сделать быстро. Делайте ремонт постепенно, комната за комнатой и наслаждайтесь процессом.

Выбирайте альтернативные варианты

Стоит быть готовым к тому, что часто придется выбирать альтернативные варианты во время ремонта. К примеру, если жалюзи сейчас будут очень ощутимой тратой для бюджета, то, возможно, лучше выбрать более дешевый вариант со шторами.

Не бойтесь звать на помощь друзей и семью

Попросите о помощи у друзей и близких. Так удастся и стены быстрее покрасить, и положить пол, и установить новые детали. Только не забудьте поблагодарить помощников и угостить чем-то вкусненьким.



Родные помогли женщине сделать пол / Фото HELLO! magazine

Ищите самый дешевый вариант

Если вы мечтаете о новом диване или обоях с конкретным принтом, то не забывайте мониторить цены в разных магазинах и на разных площадках. Это позволит найти самый дешевый вариант и сэкономить бюджет.

Нанимайте специалистов, когда это нужно

Конечно, много работ можно сделать самостоятельно. Однако некоторые из них требуют вмешательства специалиста. Так, проведение новой электропроводки или сантехники лучше доверить специалистам.

Не бойтесь "подделывать"

Многие материалы можно "подделать" К примеру, плитку можно имитировать специальными наклейками, а вместо ламината можно постелить линолеум, который будет визуально напоминать дощечки, но дешевле и практичнее в использовании.



Девушка сделала пол у искусственного камина не из плитки, а из наклеек / Фото HELLO! magazine

Добавляйте собственные элементы декора

Если вы любите рисовать или заниматься хендмейдом, то для дома можно сделать декор своими руками. От вазы до мягкого пледа – все можно сделать собственноручно.

Ранее 24 Канал сообщил, в каком порядке следует делать ремонтные работы. Эксперты ответили на вопрос, что делать первым – натяжной потолок или клеить обои.