Один из самых распространенных вопросов во время этого: что делать сначала – клеить обои или устанавливать натяжной потолок? Как лучше и эффективнее поступить, рассказывает 24 Канал.

К теме Стены или потолок: что делать первым во время ремонта: что делать первым

Почему сначала нужно устанавливать натяжной потолок

Специалисты по ремонту рекомендуют сначала монтировать натяжной потолок, а уже потом клеить обои. Вот несколько причин:

  • Механические повреждения обоев. При установке натяжного потолка мастера используют специальные инструменты, такие как перфораторы. Во время сверления отверстий для крепления профиля есть риск загрязнения или даже повреждения обоев пылью, грязью и царапинами.

  • Температурное воздействие. Во время монтажа натяжного потолка, особенно если это ПВХ-пленка, используется строительный фен, нагревающий воздух до 60 – 70°C. Некоторые виды обоев могут не выдержать таких температур и отклеиться или изменить свою структуру.

  • Качественное примыкание потолка к стенам. Натяжной потолок должен идеально прилегать к стенам. Если сначала поклеить обои, то при монтаже потолка могут образоваться щели или перекосы. Установка потолочного плинтуса или маскировочной ленты после поклейки обоев может быть более сложной.

  • Экономия материалов. Если сначала установить потолок, а потом клеить обои, можно аккуратно подрезать их под саму конструкцию. Это позволяет избежать лишних затрат и сделать стыки незаметными.

Ремонт потолкаЛучше начинать ремонт с потолка / Фото Pexels

Когда лучше сначала клеить обои

В то же время есть случаи, когда можно сделать наоборот. К примеру, если устанавливается тканевый натяжной потолок, для которого не нужен нагрев.

Также если мастера используют специальный метод монтажа, при котором не происходит загрязнение стен, или если в комнате планируются бумажные обои, которые легко заменить в случае повреждения, можно не беспокоиться о последовательности.

Кстати, если же встает вопрос о том, что стоит делать первым – оформлять стены или класть пол, чтобы минимизировать повреждения, здесь последовательность будет другой.