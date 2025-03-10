Дело в том, что такая последовательность работ объясняется минимизацией повреждений пола. Об этом сообщает 24 Канал.

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В какой последовательности делать ремонт

Во время ремонта важно придерживаться четкой последовательности работ. Так, сначала клеят обои или красят стены, а после – кладут пол (ламинат, плитку, линолеум и т.д.).

Так, производители ламината отмечают, что стелить его стоит уже после того, когда все работы со стенами завершились. Это позволит не навредить покрытию. Дело в том, что ламинат боится влаги, а во время поклейки обоев или покраски стен – сырость повышается в разы.

От высокого уровня сырости ламинат начинает разбухать, начинает скрипеть или увеличивается в размерах и начинает упираться в стену. Конечно, когда уровень сырости упадет, то ламинат вернется к стандартным размерам, но останутся щели между дощечками, из-за чего пол будет скрипеть.

Поэтому, лучше сразу оформить стены, а уже после – укладывать пол. Однако, если так получилось, что ламинат постелили первым, а стены еще не доделали, то стоит защитить покрытие. Производители ламината советуют накрыть весь пол пленкой, желательно – в несколько слоев. После стоит постелить один – два слоя толстого картона. Это позволит защитить покрытие не только от влаги и пыли, но и от механических повреждений.