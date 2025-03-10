Річ у тім, що така послідовність робіт пояснюється мінімізацією пошкоджень підлоги. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Як правильно чистити підлогу з лінолеуму: прості кроки для ідеального результату

У якій послідовності робити ремонт

Під час ремонту важливо дотримуватися чіткої послідовності робіт. Так, спочатку клеять шпалери чи фарбують стіни, а після – кладуть підлогу (ламінат, плитку, лінолеум тощо).

Так, виробники ламінату наголошують, що стелити його варто вже після того, коли всі роботи зі стінами завершилися. Це дозволить не нашкодити покриттю. Річ у тім, що ламінат боїться вологи, а під час поклейки шпалер чи фарбування стін – вогкість підвищується в рази.

Від високого рівня вогкості ламінат починає розбухати, починає скрипіти чи збільшується у розмірах і починає впиратися у стіну. Звісно, коли рівень вогкості впаде, то ламінат повернеться до стандартних розмірів, але залишаться щілини між дощечками, через що підлога буде скрипіти.

Відтак, краще відразу оформити стіни, а вже після – вкладати підлогу. Однак, якщо так вийшло, що ламінат постелили першим, а стіни ще не доробили, то варто захистити покриття. Виробники ламінату радять накрити всю підлогу плівкою, бажано – у кілька шарів. Після варто постелити один – два шари товстого картону. Це дозволить захистити покриття не лише від вологи та пилу, а й від механічних пошкоджень.