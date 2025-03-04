Експерти пояснили, чому починає скрипіти підлога та як вирішити цю проблему. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на House Digest.

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Чому скрипить підлога

Скрип підлоги напряму пов'язаний з сезоном. Річ у тім, що з наближенням зими повітря стає сухішим та холоднішим. Через це деревина стискається і між дощечками утворюється тертя. Через це підлога і починає скрипіти.

Водночас причина скрипу може бути й у дерев'яних балках та самій основі підлоги, адже все з часом зношується. Сезонний скрип не є серйозною проблемою. Однак, якщо є інший шум, то, ймовірно, треба звернутися до фахівця.

Якщо ваша підлога безшумна протягом літа, але щозими перетворюється на "оркестр", то причиною є просто погода,

– зауважують експерти.

Втім, якщо дім старий і підлога скрипить цілий рік, то проблема може бути у зношенні матеріалів чи неправильному укладанні самих дощок. Так, дошки могли відійти від балок, розхиталися цвяхи, дошки тонкі й вже погано витримують навантаження – це все може бути причинами, чому скрипить підлога.

Щоб позбутися підлоги, що скрипить у зимовий час, можна встановити зволожувач повітря. Також дощечки можна обробити олією чи навіть кукурудзяним крохмалем. Однак, якщо проблема серйозніша, то, ймовірно, варто задуматися над заміною підлогового покриття.