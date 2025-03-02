Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо ви хочете додати унікальності своєму простору, але не наважуєтеся на кардинальні перетворення, ідеальним рішенням стане акцентна стіна. Це спосіб освіжити інтер’єр, створити яскравий візуальний ефект та додати простору текстури. Як його втілити за допомогою текстилю, розповідаємо далі.

До теми У ногу з модою: яка стеля у тренді у 2025 році

Як зробити текстильну акцентну стіну

Серед усіх можливих варіантів акцентних стін один із найцікавіших і практичних – текстильна акцентна стіна. Вона додає приміщенню затишку, стилю та особливого тактильного ефекту.

Окрім цього, такий декор можна легко змінювати, що робить його чудовою альтернативою фарбуванню чи шпалерам.

Щоб створити такий ефект, спершу виберіть стіну, яку хочете зробити акцентною, та підготуйте її: зашліфуйте поверхню, приберіть тріщини та нерівності.

Далі оберіть тканину на свій смак. Відміряйте необхідний розмір, залишаючи запас з усіх боків. Це дозволить уникнути проблем із точністю розкрою та коригувати можливі помилки.

Текстильна стіна: дивіться відео

Тепер зафіксуйте тканину на стіні за допомогою шпильок, маленьких цвяхів або будівельного степлера. Це дозволить злегка натягнути матеріал і рівномірно розподілити його по поверхні.

Після цього візьміть клей для шпалер або рідкий крохмаль. Наносьте його поступово, розгладжуючи тканину шпателем, щоб уникнути складок і повітряних бульбашок.

Акуратно обріжте зайві краї канцелярським ножем, щоб тканина ідеально прилягала до стіни. Після висихання текстильна акцентна стіна готова.

Щоб підтримувати її акуратний вигляд, регулярно очищайте поверхню за допомогою валика для ворсу або пилососа з м’якою насадкою.