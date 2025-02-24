Нині доступно безліч варіантів дизайну стелі на різний бюджет. Яка стеля в тренді у 2025 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Sources.

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Екологічність – головний тренд 2025

У 2025 році екологічність у дизайні інтер'єру є ключовою. Це стосується і стелі.

Відтак, дизайнери пропонують обирати для стелі природні та натуральні матеріали – дерево, бамбук чи перероблені матеріали. По-перше, натуральні матеріали додають тепла та затишної естетики, а по-друге – дозволяють створити позачасовий простір, який роками залишатиметься актуальним.

Крім того, у приватних будинках можна встановити вікна на стелі. Це допоможе додати ще більше світла та тепла в оселю. Крім того, це зменшить залежність від штучного освітлення у світлу частину доби.



Мансардні вікна додають більше світла / Фото Unsplash

Трендові стелі у 2025 році

Кесонна стеля

Кесонна стеля складається з западин, балок і осередків. Інакше кажучи, кесон – це багатокутне поглиблення у стелі. Кесонна стеля раніше була справжнім витвором мистецтва, адже мала вигадливий декор. У сучасному світі стеля, яка нагадує сітку, не має додаткового декору і зазвичай фарбується в один колір.



Кесонна стеля / Фото Rhythm of the Home

Лоточні стелі

Зазвичай, лоточна стеля робиться з гіпсокартону, дерева та іноді – з металевим декором. Така заглиблена та багатошарова стеля створює ефект глибини та розширює простір. Крім того, непряме освітлення додає затишку.



Лоточна стеля з поглибленням / Фото Unsplash

Підвісна стеля з вбудованим освітленням

Вже протягом кількох років не втрачає своєї актуальності підвісна стеля з вбудованим освітленням. Вона залишається трендовою у 2025 році. Її можуть як з гіпсокартону, так і натяжну.



Підвісна стеля досі в тренді / Фото Unsplash

Стеля з дерев'яними балками

Особливо затишний вигляд має стеля з дерев'яними балками. Деревина може бути як натуральною, так і штучною. Оскільки у тренді екологічність, то деерв'яна стеля точно зробить простір сучаснішим.



Дерев'яна стеля за балками / Фото Unsplash

Стеля, декорована шпалерами

У моду знову повернувся старий тренд на стелю, обклеєну шпалерами. Важливо обирати легкий принт та нейтральні кольори. Крім того, це один з найбюджетніших варіантів оновлення стелі.



Стеля, декорована шпалерами / Фото Unsplash

Водночас варто пам'ятати, що секрет ефектної стелі також і у вдало підібраному освітленні. Тому слід підібрати не лише трендовий дизайн, а й сучасні люстри чи світильники.