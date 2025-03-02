Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если вы хотите добавить уникальности своему пространству, но не решаетесь на кардинальные преобразования, идеальным решением станет акцентная стена. Это способ освежить интерьер, создать яркий визуальный эффект и добавить пространству текстуры. Как его воплотить с помощью текстиля, рассказываем далее.

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Как сделать текстильную акцентную стену

Среди всех возможных вариантов акцентных стен один из самых интересных и практичных – текстильная акцентная стена. Она добавляет помещению уюта, стиля и особого тактильного эффекта.

Кроме этого, такой декор можно легко менять, что делает его отличной альтернативой покраске или обоям.

Чтобы создать такой эффект, сначала выберите стену, которую хотите сделать акцентной, и подготовьте ее: зашлифуйте поверхность, уберите трещины и неровности.

Далее выберите ткань на свой вкус. Отмерьте необходимый размер, оставляя запас со всех сторон. Это позволит избежать проблем с точностью раскроя и корректировать возможные ошибки.

Текстильная стена: смотрите видео

Теперь зафиксируйте ткань на стене с помощью шпилек, маленьких гвоздей или строительного степлера. Это позволит слегка натянуть материал и равномерно распределить его по поверхности.

После этого возьмите клей для обоев или жидкий крахмал. Наносите его постепенно, разглаживая ткань шпателем, чтобы избежать складок и воздушных пузырей.

Аккуратно обрежьте лишние края канцелярским ножом, чтобы ткань идеально прилегала к стене. После высыхания текстильная акцентная стена готова.

Чтобы поддерживать ее аккуратный вид, регулярно очищайте поверхность с помощью валика для ворса или пылесоса с мягкой насадкой.