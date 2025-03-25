Так, какие работы сначала делать – потолок или стены – сообщает 24 Канал.

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Алгоритм ремонтных работ

Планирование ремонта – это залог успеха. Перед тем, как начинать ремонт в доме, стоит четко спланировать последовательность каждых действий.

Так, согласно классическому методу все ремонтные работы выполняются сверху вниз. Поэтому, по этой методике, сначала стоит делать потолок, а после – заниматься отделкой стен.

Дело в том, что пыль после установки потолка будет оседать на стенах. Если они уже окрашены или оклеены обоями, то с вероятностью 99,9% – стены будут грязными.



В каком порядке делать ремонт / Фото Freepik

В общем, большинство мастеров и строителей придерживаются следующего алгоритма действий во время ремонта:

демонтаж старого покрытия пола, стен и потолка,

зачистка всех поверхностей в комнате,

выравнивание потолка, стен и пола,

отделка потолка (покраска, натяжной потолок, обои и т.д.),

декоративная отделка стен (покраска, штукатурка, обои),

установка пола.

Единственное исключение в этом алгоритме – плинтусы под потолком. Их следует устанавливать, когда стены уже отделаны. Такой порядок действий позволит скрыть стыки между стенами и потолком.

В то же время многие мастера придерживаются мнения, что, к примеру, натяжной потолок следует монтировать только на последнем этапе ремонта, то есть когда стены и пол полностью оформлены. В любом случае, стоит отталкиваться от собственных дизайнерских решений и хотя бы раз проконсультироваться со специалистом, чтобы разобраться, что и за чем делать.

Ранее эксперты также объяснили, что делать сначала – стены или пол.