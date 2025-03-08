В какой последовательности делать ремонт – сообщает 24 Канал со ссылкой на @gotovo.remontt.

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Правильная последовательность ремонтных работ

Если вы планируете ремонт, то стоит придерживаться четкой и последовательной инструкции, как правильно выполнять работы. Так, сначала стоит провести черновую электропроводку, а после – штукатурить стены. Однако некоторые специалисты советуют сначала штукатурить, а после – заниматься проводкой. Таким образом удастся избежать толстого слоя штукатурки и сэкономить на использовании материалов.

Когда стены готовы, то следует залить стяжку на полу. После того, как пол застынет, можно переходить к гипсокартонным и плиточным работам. Следующим этапом является малярные работы, которые будут длиться долго, но это упростит ремонт в дальнейшем.

После того можно укладывать напольные покрытия. Говорится о паркете, ламинат, линолеум и тому подобное. Если есть лестница, то они монтируются вместе с напольным покрытием.

Уже на последнем этапе стоит ставить осветительные приборы, выключатели, розетки, смесители, унитазы, мебель и тому подобное.

В какой последовательности делать ремонт: смотрите видео

В комментариях заметили, что автор видео не рассказал, когда стоит делать потолок. Поэтому, большинство строителей советуют оформлять потолок перед малярными работами.