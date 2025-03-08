У якій послідовності робити ремонт – повідомляє 24 Канал з посиланням на @gotovo.remontt.

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Правильна послідовність ремонтних робіт

Якщо ви плануєте ремонт, то варто дотримуватися чіткої та послідовної інструкції, як правильно виконувати роботи. Так, спочатку варто провести чорнову електропроводку, а після – штукатурити стіни. Однак деякі фахівці радять спочатку штукатурити, а після – займатися проводкою. У такий спосіб вдасться уникнути товстого шару штукатурки та зекономити на використанні матеріалів.

Коли стіни готові, то слід залити стяжку на підлозі. Після того, як підлога застигне, можна переходити до гіпсокартонних та плиточних робіт. Наступним етапом є малярні роботи, які триватимуть довго, але це спростить ремонт надалі.

Після того можна вкладати підлогові покриття. Мовиться про паркет, ламінат, лінолеум тощо. Якщо є сходи, то вони монтуються разом з покриттям підлоги.

Вже на останньому етапі варто ставити освітлювальні прибори, вимикачі, розетки, змішувачі, унітази, меблі тощо.

У якій послідовності робити ремонт: дивіться відео

У коментарях зауважили, що автор відео не розповів, коли варто робити стелю. Відтак, більшість будівельників радять оформлювати стелю перед малярними роботами.