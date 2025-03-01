Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, існує нестандартний метод, який може значно полегшити цей процес. Як він працює і до чого тут фарба, розповідаємо далі.

До теми Швидко та легко: лайфхаки, що допоможуть поклеїти шпалери

Як швидко зняти шпалери

На перший погляд, цей спосіб може здатися занадто гарним, щоб бути правдою. Але в його основі лежить цілком логічний принцип: більшість шпалерних клеїв створені на водній основі, тому нанесення вологого шару фарби може послабити зчеплення та полегшити зняття шпалер цілими смугами. Проте цей метод має свої нюанси та ризики.

Як правильно використовувати фарбу для зняття шпалер

Якщо ви вирішили випробувати цей метод, вам знадобиться малярний валик для нанесення фарби. Однак перед початком роботи варто трохи пошкодити шпалери. Це створить тріщини, через які фарба краще проникатиме до клею.

Далі є головне правило – не наносити надто багато фарби, щоб уникнути перенасичення стіни. Рівномірно розподіліть шар фарби та дайте йому трохи підсохнути.

Як зняти шпалери за допомогою фарби: дивіться відео

Через 10 – 15 хвилин перевірте, чи шпалери починають відклеюватися. Якщо вони ще міцно тримаються, почекайте ще трохи, але не дозволяйте фарбі повністю висохнути. Успішний результат дозволить знімати шпалери цілими листами, значно скорочуючи витрати часу та сил.

Чи варто використовувати цей метод

Безперечно, фарбування може бути менш складним способом, ніж традиційне змочування шпалер теплою водою з милом. Але варто пам’ятати, що цей метод не гарантує стовідсоткового успіху – він залежить від типу шпалер і клею, який використовувався під час їхнього наклеювання.

У підсумку, хоча фарба може стати ефективним допоміжним засобом для зняття шпалер, важливо підходити до цього методу з обережністю та тестувати його на невеликій ділянці перед тим, як використовувати на всій стіні.