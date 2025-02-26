Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @giojammies.

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Фантастическая комната для настоящих фанов Гарри Поттера

В сети стало вирусным видео с удивительным ремонтом. Так, мужчина превратил старую комнату в фантастическое пространство в эстетике Гарри Поттера, о котором годами мечтала его жена.

Так, на потолке образовали настоящее звездное небо, с эффектным светильником и метлой-огнемолнией. Вдоль одной стены установили огромный шкаф с полками для книг и настоящих магических артефактов. Здесь можно увидеть и маску Волдеморта, и сова Хедвига, и коллекция книг, и распределительная шляпа, и зелень, и еще сотни удивительных вещей, которые коллекционировала женщина годами.

Стены покрасили в насыщенный темно-синий цвет. Сам интерьер дополнили ковром, который несколько напоминает гобелен семьи Блэк, зеркалом, Ярцес и изысканным ковром на стене. Также в комнате установили огромное кресло, которое украсили подушкой с заклинанием "Экспекто патронум".

Волшебный ремонт комнаты: смотрите видео

В подписи к видео автор отметила, что собирала такую коллекцию не один год. В комментариях пользователи выразили свое восхищение и заметили, что такая комната действительно имеет фантастический вид, а магия здесь – на каждом шагу.