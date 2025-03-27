Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, подряпини, потертості та плями з’являються з часом, і рано чи пізно постає питання: оновити шафи чи повністю їх замінити. Які ознаки вказують, що настав час оновлення, розповідаємо далі.

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Як довго служить оздоблення шаф

Якщо кухонні шафи виготовлені з якісних матеріалів і правильно доглядаються, їхнє оздоблення може прослужити від 10 до 20 років. На термін експлуатації впливають:

Тип матеріалу – масивна деревина та фанера витримують експлуатацію краще, ніж МДФ або ДСП, які більш чутливі до вологи.

Умови використання – надмірна вологість і тепло можуть прискорити зношування покриття.

Якість догляду – використання агресивних мийних засобів та механічні пошкодження скорочують термін служби оздоблення.

Ознаки того, що шафи потребують оновлення

Якщо ви не впевнені, чи настав час оновити кухонні шафи, зверніть увагу на такі ознаки:

Відшарування фарби.

Згодом фарба може почати відшаровуватися, особливо якщо шафи фарбували вручну. Постійний вплив тепла та випарів під час приготування їжі лише прискорює цей процес. Якщо фарба починає лущитися, шафи варто оновити.

Подряпини та вм’ятини.

Окремі дрібні подряпини можна виправити самостійно, але якщо їх стало занадто багато, це робить кухню менш доглянутою. На дерев’яних фасадах подряпини можна відшліфувати, тоді як ламіновані поверхні часто потребують додаткового ремонту.

Зношене покриття.

Фарба або лакове покриття захищають деревину від вологи та плям. Якщо поверхня шаф починає виглядати тьмяною або протертою, це означає, що захист втрачається, і варто відновити покриття, щоб уникнути пошкоджень.

Багато факторів впливають на стан кухонних полиць / Фото Freepik

Вплив води.

Якщо шафи набрякли, деформувалися або з’явилася цвіль, – це явні ознаки пошкодження водою. У такому разі потрібно негайно усунути причину вологи та обробити шафи водостійким покриттям.

Застарілий вигляд.

Якщо стиль вашої кухні вже не відповідає сучасним тенденціям або вам просто набрид старий колір шаф, оновлення допоможе освіжити інтер’єр без необхідності повної заміни меблів.

Чи варто оновлювати шафи самостійно

Фарбування або реставрація кухонних шаф – бюджетний спосіб їх оновлення. Проте це трудомісткий процес, який включає демонтаж фасадів, шліфування та очищення поверхонь, нанесення фарби або лаку, фінішне полірування.

Якщо у вас немає досвіду або бажання займатися таким ремонтом, варто розглянути варіант звернення до професіоналів. Однак в іншому випадку це цілком реально виконати самостійно.

Додамо, що популярною альтернативою класичним кухонним шафам є відкриті полиці. Вони додають шарму та елегантності простору, але варто врахувати деякі особливості перед тим, як обирати їх для себе.