Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, підлога на кухні повинна витримувати інтенсивний рух, часті розливи та служити щонайменше 10 – 15 років. Яке покриття для цього краще обирати, розповідаємо далі.

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Основні фактори вибору підлоги для кухні

Кухня є одночасно робочою зоною та центром будинку, тому важливо враховувати як естетику, так і практичність. Основні фактори вибору підлоги:

Довговічність – стійкість до плям, подряпин і механічних пошкоджень.

Водонепроникність – опірність до розливів і вологи.

Легкість у догляді – простота прибирання.

Дизайн – гармонійне поєднання з інтер'єром кухні.

Найкращі матеріали для кухонної підлоги

Листовий вініл.

Листовий вініл відомий своєю водонепроникністю та комфортом. Він не має швів, що мінімізує ризик проникнення води. Крім того, його легко чистити та він доступний за ціною. Єдиний недолік – можливість утворення вм'ятин від важкої техніки.

Вінілова дошка.

Ця підлога поєднує привабливий вигляд деревини з водонепроникністю та стійкістю до зносу. Вона проста в монтажі та підходить для укладання на будь-яку поверхню. Однак її вартість є трохи вищою.

Підлога на кухні: дивіться фото

Керамограніт.

Цей матеріал вирізняється високою міцністю, стійкістю до подряпин і вологи. Проте він твердий і холодний на дотик, що може створювати дискомфорт.

Кам'яна плитка.

Натуральний камінь надає кухні унікальний вигляд, проте потребує регулярного догляду. Ціна його також не надто бюджетна, а монтаж вимагає професійного підходу.

Пробка.

Пробкова підлога – екологічний та комфортний варіант, який амортизує кроки. Вона також добре зберігає тепло, але може пошкоджуватися від вологи.

До речі, питання вибору підлоги важливе не лише в кухні. Ванні кімната також є специфічною зоною, яка потребує особливого підходу, особливо у питанні встановлення теплої підлоги.